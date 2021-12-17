Londra'da yangın faciası: 4 çocuk öldü

Londra İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, kentin güneyindeki Sutton bölgesinde bulunan evde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

8 itfaiye aracı ve 60 itfaiye eri ile müdahale edilen alevler yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü.

Yangından etkilenen 4 çocuğa ambulans ekipleri gelene kadar kalp masajı yapıldı. AA'nın haberine göre; hastaneye kaldırılan çocukların öldüğü belirlendi.

Londra İtfaiye Komiseri Andy Roe, ölümlerin herkesi derinden üzdüğünü ifade etti.

Londra Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada yangının çıkış sebebinin araştırıldığı ve kimsenin gözaltına alınmadığı bildirildi.