27 TEMMUZ 2019
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Londra'da Mesut Özil'in arabasını kaçırmaya çalışan bıçaklı saldırganları takım arkadaşı Kolasinac uzaklaştırmaya çalıştı

Arsenal Futbol Kulübü'nün oyuncusu Mesut Özil, Londra'nın kuzeyinde bir restorandan çıkarken arabasını kaçırmak isteyen bıçaklı saldırganların saldırısına uğradı. Saldırı anının video görüntülerinde, Özil'in takım arkadaşı Sead Kolasinac'ın iki saldırganı uzaklaştırmaya çabaladığı görüldü.

27.07.2019 - 14:09 | Güncelleme: BBC
- Reuters

Arsenal Futbol Kulübü'nün oyuncusu Mesut Özil, Londra'nın kuzeyinde bir restorandan çıkarken bıçaklı saldırıya uğradı.

Saldırı anının video görüntülerinde, Özil'in takım arkadaşı Sead Kolasinac'ın iki saldırganı uzaklaştırmaya çabaladığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan videoda Kolasinac'ın bir araçtan atlayarak motorsikletle araca yaklaşan maskeli saldırganları uzaklaştırmaya çalıştığı, saldırganların 26 yaşındaki Kolasinac'a bıçak salladığı görülüyor.

- Reuters
Sead Kolasinac

Arsenal'dan bir yetkili "İki futbolcunun da iyi olduğunu" açıkladı.

Polisin yaptığı açıklamada ise "Motorsikletli zanlıların aracı süren kişiyi soymaya çalıştığı bildirildi. Şoför, araçtaki yolcu ile zarar görmeden araçtan çıkmayı başardı ve Golders Green bölgesindeki bir restorana girerek polis memurlarına ifade verdi" denildi.

https://twitter.com/EPLBible/status/1154481462219104262

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