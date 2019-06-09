Londra'da lezbiyen çifte saldıran beş genç gözaltına alındı

Melania Geymonat (sağda) ve kız arkadaşı Chris

İngiltere'nin başkenti Londra'da otobüste yolculuk yapan lezbiyen çifte saldıran dört genç gözaltına alındı.

Londra polisi Met, yaşları 15 ve 18 arasında değişen dört gencin hırsızlık ve ağır hasara yol açacak şekilde fiziksel zarar vermek suçlamalarıyla sorgulandıklarını söyledi.

28 yaşındaki Melania Geymonat'ın kız arkadaşı Chris ile otobüste yolculuk yaptığı sırada gençler tarafından saldırıya uğradıklarını gösteren fotoğrafı sosyal medyada paylaşması, dünyanın dört bir yanından tepki gösterilmesine yol açmıştı.

Çift, lezbiyen olduklarını anlayan gençlerin zorla öpüşmeleri yönünde baskı uyguladığını ve cinsel içerikli fiziksel hakaretlerde bulunduklarını, kadınların gençlerin bu talebine direnmesi üzerine saldırıya uğradıklarını ve gasbedildiklerini açıklamıştı.

Olayın 30 Mayıs'ta Londra'nın kuzeyinde bulunan West Hampstead ve Camden arasındaki otobüste gerçekleştiğini belirten Melania Geymonat, BBC'ye yaptığı açıklamada cinsel kimliği nedeniyle daha önce sözlü olarak çok sayıda hakarete maruz kaldığını ancak hiç fiziksel olarak şiddet görmediğini söyledi.

'Eşcinsel olmaktan ötürü korkmuyorum'

Aslen Uruguaylı bir doktor olan, şu an ise Ryanair havayolunda hostes olarak çalışan Melania Geymonat, saldırıya uğradığından beri işe gidemediğini söyledi.

Londra'nın kuzeyinde yaşayan Amerikalı Chris ise bu olay yüzünden kamu içinde sevgisini göstermekten uzak durmayacağını, eşcinsel olmaktan ötürü korku duymadığını söyledi.

Chris, aynı zamanda bu olaydan ötürü büyük bir öfke duyduğunu da sözlerine ekledi.

Geymonat, saldırganlardan birinin İspanyolca konuştuğunu ancak diğerlerinin İngiliz aksanı olduğunu belirtti.

Met polisinin kayıtlarına göre homofobik nefret suçu 2014'te 1.488 iken 2018'de 2.308'e yükseldi.

Siyasetçiler kınadı

Saldırıya dair fotoğraf karesi sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken İngiliz siyasetçiler de olaya tepki gösterdi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, saldırının 'mide bulandırıcı' olduğunu belirterek 'kimsenin, nasıl biri olduğunu ve kimi sevdiğini saklama ihtiyacı hissetmemesi' gerektiğini söyledi.

Ana muhalefet partisi lideri Jeremy Corbyn ise bu homofobik saldırıyı hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini belirterek hem çift ile hem de LGBT+ topluluğu ile katlanmak zorunda oldukları şeyler için dayanışma içinde olduklarını dile getirdi.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ise Londra'da LGBT+ topluluğuna yönelik nefret suçlarının hiçbir zaman hoş görülmeyeceğini ifade etti.