Londra'da Kovid-19 için açılan aşevi iftar paketi de dağıtmaya başladı

Kentin kuzeyinde yer alan Kentish Town semtinde 20 yıldır hizmet veren Queen's Crescent Toplum Merkezi (QCCA),Kovid-19 salgını sürecinde başlattığı aşevi hizmetine, ramazan ayında iftar paketlerini de ekledi.
QCCA yöneticisi Foyezur Miah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de Kovid-19'a yakalandığını ve hastalık sürecinde salgından olumsuz etkilenenlere gıda yardımı fikrini geliştirdiğini söyledi.
Miah, QCCA'nın sınırları içinde yer aldığı Camden belediyesinden ve bağımsız bağışçılardan kısa sürede 30 bin sterlin (yaklaşık 270 bin TL) topladıklarını belirterek, bu bütçeyle aylarca aşevi hizmeti verebilecek güce ulaştıklarını dile getirdi.
İnternet üzerinden bağış toplamayı sürdürdüklerinin altını çizen Miah, başlangıç bütçesini artırdıklarını kaydetti.
Miah, "Ramazan ayının girmesiyle aşevinin hizmetini iftar paketlerini de kapsayacak şekilde genişlettik." diyerek, günlük gıda dağıtımının yüzde 40'ının bu kapsama girdiğini vurguladı.
- "Camiler kapalı ancak cemaat ruhu ve sevgi hala mevcut"
Miah, yemekler için Sizzling Bombay adlı bir Hint restoranıyla anlaştıkları bilgisini paylaşarak, "Normal şartlarda 7 sterline (yaklaşık 63 TL) mal olacak iftar menüsünü, 2,5 sterline (22 TL) paket halinde temin edebiliyoruz. Ayrıca, Kovid-19 nedeniyle kepenk indirmek zorunda kalan bazı restoranlar da zaman zaman gönüllü olarak kampanyamıza yemek sağlıyor." diye konuştu.
Her gün ortalama 150 kişiye yardım ulaştırdıklarını belirten Miah, gönüllülerin katkısıyla paketleri yaşlı muhtaçların evlerine kadar götürdüklerini söyledi.
Miah, "Camiler kapalı, aileler ve dostlar arasına mesafe girdi, insanlar ciddi ekonomik zorluk içinde ancak cemaat ruhu ve sevgi hala mevcut." dedi.
Londra'nın en yoksul semtlerinden birinde yaş, cinsiyet, din, dil ayırmadan herkese yardım ulaştırdıklarına dikkati çeken Miah, bu yardımlardan çok sayıda evsizin de faydalandığını sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!