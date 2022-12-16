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Londra'da konser salonunda izdiham: 4 kişinin durumu kritik

İngiltere'nin başkenti Londra'da dün "O2 Academy Brixton" adlı konser salonuna zorla girmeye çalışırken ezilen 4 kişinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Giriş: 16.12.2022 - 13:44 | Güncelleme: ABONE OL
Londra'da konser salonunda izdiham: 4 kişinin durumu kritik
Londra'da konser salonunda izdiham
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AA

Metropolitan Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, Londra'nın Brixton semtindeki konser salonunun girişinde meydana gelen olayda hastaneye kaldırılan 8 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Yaralılardan 4 kişinin durumunun ağır olduğu, ezilmeden kaynaklandığına inanılan yaralarının bulunduğu kaydedildi.

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Diğer hafif yaralıların ise olay yerinde tedavi edildiği belirtilen açıklamada, 4 kişinin ciddi şekilde yaralanmasına neden olan olayın araştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, kapsamlı polis araştırmasının yapılarak olay yerinin uzmanlar tarafından inceleneceğini bildirildi.

Nijeryalı şarkıcı ve söz yazarı Asake'nin dün gece O2 Academy Brixton'da verdiği konserinin başlamasının ardından meydana gelen olay sonrası etkinlik iptal edildi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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