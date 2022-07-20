Londra'da itfaiyecilerin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yoğun günü!

Londra'da itfaiyecilerin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yoğun günü!

AA / HABERTURK.COM

Hava sıcaklığının rekor seviyeye ulaştığı İngiltere’nin başkenti Londra’da dün 10 farklı noktada yangın çıktı. Şehrin itfaiye teşkilatı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yoğun günü yaşarken, daha önce benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya olduğunu belirterek "acil durum" ilan etti.

2600'Ü AŞKIN ÇAĞRI GELDİ

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, yoğun günlerde itfaiye servisine 500 arama geldiğini, ancak dün 2 bin 600'ü aşkın çağrı aldıklarını belirtti.

Londra İtfaiye Teşkilatından (LFB ) dün yapılan açıklamada, şehrin 10 farklı noktasında aşırı sıcaklar nedeniyle çıkan yangınların kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, halktan "parklarda, evlerin teras ve balkonlarında mangal yapmaması" çağrısında bulunuldu.

Londra’da halihazırda şehrin güneyindeki Craydon’da, kuzeyindeki Hendon, Dagenham ve Upminster bölgelerinde geniş kırsal alanlarda çıkan yangınlara müdahalenin devam ettiği, yine şehrin kuzeyindeki Wennington ve Southgate’de ve güneyindeki Wembley'de çıkan yangınların ise konutlara sıçramaması için mücadele edildiği ifade edildi.

"DOĞAL DEĞİL"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Londra İtfaiye Teşkilatı Müdür Yardımcısı Patrick Goulbourne, Londra’da tüm zamanların en yüksek hava sıcaklığının kaydedildiğini vurgulayarak şehrin dört bir yanında devam eden yangınlara ilişkin "daha önce benzeri görülmemiş zorluklar" ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Reading Üniversitesi Doğal Afetler Araştırmacısı Prof. Hannah Cloke, İngiltere’de hava sıcaklıklarının 40 santigrat dereceye kadar yükselmesinin doğal olmadığına işaret ederek Londra’nın altyapısının ve insanların yaşam şeklinin bu hava şartlarına uygun olmadığını vurguladı.

Foto: İHA

Oxford Üniversitesi İklim Ekonomisi Profesörü Sam Fankhauser, “Günümüzde hava sıcaklarında rekor seviyelerin görülmesi, küresel karbon emisyonlarını azaltma ve iklimimizi istikrara kavuşturma konusundaki acil ihtiyacın açık bir hatırlatıcısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

AMBULANS HATTINA SAATTE 400 ARAMA GELDİ

İngiliz sağlık hizmetlerinden dün yapılan açıklamada da ambulans telefon hattına saatte yaklaşık 400 aramanın geldiği aktarılarak, halktan gün içerisinde sıvı tüketimine özen göstermeleri talep edildi.

İngiliz tren yollarından (Network Rail) yapılan açıklamada, başkent Londra’daki Euston semtinden yapılacak tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.

Londra’daki Luton Havalimanında bir pist aşırı sıcak hava nedeniyle kapatılırken, şehrin merkezindeki bazı bölgelerde tren raylarının büküldüğü, bazı seferlerin yapılamadığı kaydedildi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.