Londra'da İran büyükelçiliği önündeki protestolarda 12 kişi tutuklandı
İran'da Mahsa Amidi'nin ölümüyle başlayan protestolar, hafta sonu boyunca dünyanın farklı bölgelerinden dayanışma gösterileriyle desteklendi. Londra'da Pazar günü düzenlenen protestolarda 12 kişi tutuklandı.
İran'da Mahsa Amidi'nin ölümüyle başlayan protestolar, hafta sonu boyunca dünyanın farklı bölgelerinden dayanışma gösterileriyle desteklendi. Londra'da Pazar günü düzenlenen protestolarda 12 kişi tutuklandı.
Londra'da Trafalgar Meydanı'nda yüzlerce kişi "İslam Cumhuriyeti'ne ölüm" sloganları attı ve protestocuların İran'ın 1979 İslam Devrimi'nden önceki eski ulusal bayrağını salladığı da görüldü.
Fransa, Kanada, Şili ve Irak'ta da protestocularla destek yürüyüşleri yapıldı.
Londra'nın farklı noktalarda düzenlenen protestolarda protestocular ve polis arasında çatışmalar yaşandı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, protestocuların polis kordonunu aşmaya çalıştıkları görülüyor.
Görüntülerden birinde iki polis memuru, kordonu aşmaya çalışan bir protestocuyu yere indiriyor.
Polis teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, protestocuların "düzeni bozmak için belirgin bir örgütlenme" içinde oldukları belirtildi.
12 kişi düzeni bozan şiddet şüphesiyle tutuklandı.
Açıklamada polis memurları arasında kemikleri kırılanlar dahil bazı yaralılar olduğu ancak ciddi bir vaka olmadığı da belirtildi.
Protesto, İran'da 22 yaşındaki İran’da Mahsa Amini’nin ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından 16 Eylül’deki ölümü sonrası başlayan protestolarla eşzamanlı olarak düzenlendi.
Diğer Avrupa ülkelerinde de İran'daki protestocular için destek yürüyüşleri yapıldı. Paris'teki gösterilerde İran Büyükelçiliği'ne yürüyen protestoculara polis biber gazı attı.
İran'da Amini'nin ölümünden bu yana düzenlenen gösteriler birçok kentte devam ederken, en az 40 kişinin öldüğü belirtiliyor. Devlet medyası ölenler arasında 5 güvenlik görevlisinin olduğunu bildirmişti.
Yetkililerin açıklamaları ve güvenlik güçlerinin sert müdahalelerine rağmen protestolar 80'den fazla şehir ve daha küçük yerleşim yerine yayıldı. Yüzlerce gösterici ve gazeteci de gözaltına alındı.
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Londra'da İran büyükelçiliği önündeki protestolarda 12 kişi tutuklandı/londra-da-iran-buyukelciligi-onundeki-protestolarda-12-kisi-tutuklandi-3523687
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