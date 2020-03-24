24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 87 artarak 422'ye çıkarken, İngiliz hükümeti Londra'daki bir fuar merkezini geçici hastaneye dönüştürme kararı aldı.
İngiltere Kamu Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 335’ten 422’ye çıktı, vaka sayısı da 8 bin 77 oldu.
Sağlık Bakanı Matt Hancock, düzenlediği basın toplantısında, Ulusal Sağlık Hizmetlerine (NHS) destek sağlamada 250 bin sağlıklı gönüllü aradıklarını, bu kişilerin yardıma ihtiyacı olanlara yardım edeceğini söyledi.
Salgınla mücadelede hastanelerin kapasitelerinin aşılmamasının önemine dikkati çeken Hancock, "Londra'daki Excel Fuar Merkezi'nde NHS Nightingale Hastanesi adıyla geçici bir hastane açacağız. NHS Nightingale Hastanesi, her biri 2 bin yatak kapasiteli 2 ayrı bölümden oluşacak." dedi.
ORDU DA DESTEK VERECEK
Hancock, hastaneye Ulusal Sağlık Hizmetlerinin yanı sıra ordunun da destek vereceğini ifade etti.
11 bin 788 bin emekli ya da istifa etmiş doktor ve diğer eski sağlık çalışanının hükümetin göreve geri dönme çağrısına olumlu yanıt verdiğini kaydeden Hancock, "İhtiyaç olan bir dönemde NHS'ye geri dönenlerin her birine şükranlarımı sunuyorum." dedi.
Hancock, ayrıca son sınıfta okuyan yaklaşık 5 bin 500 sağlık görevlisi ve 18 bin 700 hemşirelik öğrencisinin de gelecek hafta "cephe hattına geçeceğini" aktardı.
Ülkede salgınla mücadele kapsamında dün halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmelerin kapatılmasına karar verilmişti.
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