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Londra'da bir araçtan açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araçtan açılan ateş sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

Giriş: 15.01.2023 - 03:54 | Güncelleme: ABONE OL
Londra'da bir araçtan açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı
Araçtan açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı
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AA

İngiliz polisinden yapılan açıklamaya göre, Londra'nın kuzeyindeki Euston'da, cenaze töreninin yapıldığı bir kilisenin yakınında, hareket halindeki bir araçtan açılan ateşte 7 ile 12 yaşlarındaki 2 kız çocuğu ve 3 kadın yaralandı.

Euston Tren İstasyonu yakınlarındaki olayda yaralanarak hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü, bacağından hafif yaralanan diğer çocuğun ise taburcu edildiği belirtildi.

Saldırıda yaralanan 41, 48 ve 54 yaşlarındaki 3 kadının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Komiser Ed Wells, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hiçbir silahlı saldırı olayı kabul edilemez, ancak bugün öğleden sonra meydana gelen silahlı saldırıda aralarında 2 çocuğun da bulunduğu birden fazla kişinin yaralanması şok edici. Korkunç saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor." ifadesini kullandı.

Polis, olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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