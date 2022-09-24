Londra'da bankalar kışın olası elektrik kesintilerine karşı hazırlık yapıyor

Getty Images

Piyasayı düzenleyici kurulun (UK Finance) bankalarla hayata geçirilmesi olası önlemler için toplantılar yaptığı kaydediliyor.

Bloomberg'in haberine göre, alınabilecek önlemler arasında evden çalışmanın özendirilmesi yer alıyor.

Firmaların elektrik kesintilerinin günlük hayatın bir parçası olduğu Güney Afrika örneğini inceleniyor.

Avrupa, Rusya kaynaklı enerjiye olan bağımlılık nedeniyle yaşanabilecek sınırlamalara hazırlık yapıyor.

İngiltere'nin yanında Fransa da kesintilerin önünü almak için ilk etapta evlerden, işyerlerinden ve yerel yönetimlerden enerji tüketiminin azaltılmasını isteyecek.

Almanya da enerji sektörünün çökmesini önlemek için ülkenin doğalgaz devi Uniper SE'yi 29 milyar dolar maliyetle kamulaştırdı.

İngiltere'nin en büyük bankalarının önlem planının toplantılarında yer aldığı kaydediliyor.

Finans devlerinin yerel elektrik kesintilerini aşabilmek için Londra çevresindeki şehirlerde geçici ofis kurma fikrini değerlendirdiği belirtiliyor.

Aynı şekilde Londra'nın finans merkezinde bulunan yüzlerce binaya enerji stratejisi hizmeti sunan bir firma, çok sayıda işletmenin elektrik tasarrufu tavsiyesi almak için kendilerine başvurduğunu aktarıyor.

Danimarka banka çalışanlarına battaniye dağıttı

Firmalar için verilen tavsiyeler arasında, bina içi pil üniteleri ve bina dışı güneş enerjisi panellerinin olduğu da kaydediliyor.

Kuzey ülkelerinde de enerji sıkıntısı ile geçebilecek bir kışa hazırlık var.

Danimarka'da bankaların çalışanlarına battaniye dağıttığı, Almanya'daki Deutsche Bank'ın da Almanya'daki ofislerinde sıcak suyu keseceği de biliniyor.

Güney Afrika örneğinde, günlük elektrik kesintilerinin işleyişi engellememesi için kesilmez güç sistemleri ve dizel yakıtla çalışan jeneratörler kullanılıyor.