Londra'da çocuklara çocuk felci aşısı önerisi

İngiltere'nin başkenti Londra'da geçtiğimiz aylarda kanalizasyon şebekesinden alınan örneklerde 116 kez çocuk felci virüsü tespit edilmesiyle sağlık yetkilileri alarma geçti. Yetkililer henüz onaylanmış bir vaka olmamasına rağmen önümüzdeki 4 hafta içinde 1-9 yaş aralığındaki tüm çocuklara çocuk felci aşısı yapılmasını önerdi.
İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) ile birlikte çalışan İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamada, çocuk felci virüsünün (poliovirüs) Londra'nın Barnet, Brent, Camden, Enfield, Hackney, Haringey, Islington ve Waltham Forest gibi ilçelerindeki kanalizasyon örneklerinde tespit edildiği duyuruldu. Londra'daki çocuklar için hızlı bir aşı programı başlatmanın önemli olduğu vurgulandı.
"VİRÜS İNSANLAR ARASINDA YAYILMIŞ OLABİLİR"
Tespit edilen örneklerin çoğunun çocuk felcinin güvenli türünden olduğu, ancak birkaçının tehlikeli olacak kadar mutasyona uğradığı ve virüsün insanlar arasında yayılmış olabileceği kaydedildi. UKHSA'dan Epidemiyolog Dr. Vanessa Saliba, "Londra'da 1 ila 9 yaşındaki tüm çocukların şimdi bir doz çocuk felci aşısı olması gerekiyor" diyerek, aşı olan nüfusun çoğunluğu için riskin düşük olduğunu, ancak ebeveynlerin çocuklarının tam olarak aşılanmasını sağlamasının hayati olduğunu söyledi. Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı Steve Barclay da şu ana kadar çocuk felci vakası olmadığını belirterek, "Hiç kimseye virüs teşhisi konmadı ve daha geniş nüfus için risk düşük" dedi.
VİRÜSÜN BELİRTİLERİ
Yetkililer, virüsün erken belirtileri arasında yüksek ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı, karın ağrısı, kas ağrısı ve genel olarak hasta hissetmek gibi semptomların olduğunu belirtti. Yetkililer acil aşılama kampanyasıyla yaklaşık 1 milyon çocuğa aşı sunulacağını tahmin ederken, çocukların aşı olması için ailelerin aile hekimleri tarafından bilgilendireceğini aktardı. Acil aşılama ile herhangi bir çocuğun virüse yakalanma ve felç olma riskinin azaltılması, virüsün yayılmasını önlemek üzere bağışıklık seviyelerinin yükseltilmesi hedefleniyor.
İngiltere'de çocuk felci virüsü en son 1984'te tespit edilmiş, ülkenin 2003 yılında virüsten tamamen arındırıldığı ilan edilmişti.
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