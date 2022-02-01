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İnovatif fikirlerin ortaya çıkartılması ve desteklenmesi amacıyla Kuveyt Türk tarafından 2017’de kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi’nin yedinci döneminde ikinci aşamaya geçildi.

Lonca’nın ‘ön kuluçka’ aşamasına seçilen 19 girişimden 14’ü bir buçuk ay süren eğitimin ardından ‘kuluçka’ aşamasına geçmeye hak kazandı. Kuluçka aşamasına geçen girişimler arasında e-ticaret, SaaS ve sürdürülebilirlik gibi güncel alanlara odaklanan girişimler de yer alıyor.

Lonca’nın, yedinci dönemle birlikte hayata geçirdiği yeni sisteminde girişimler ön kuluçka, kuluçka ve Lonca scale up olmak üzere üç aşamadan geçiyor.

Kuluçka aşamasını tamamlayan girişimlerin ise Lonca DemoDay etkinliğine katılacakları kaydedildi. Programın son aşaması olan Lonca scale up kısmında ise girişimlere büyüme, satış, şirketleşme, hukuk ve yatırım odaklı özel destekler verileceği ve tohum öncesi aşama (pre-seed) yatırımlarının yapılacağı bilgisi verildi.

'GİRİŞİMCİLERE DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ'

Kuveyt Türk Bankacılık Servis Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Lonca Yönetim Komitesi Başkanı İrfan Yılmaz, "Geride bıraktığımız altı dönemde 60 girişimi Lonca’dan mezun ettik. Yenilediğimiz sistemimizle, artan hibe desteğimizle ve yatırım fırsatlarımızla girişimlerimize desteğimizi artırarak devam ediyoruz. Kuluçka aşamasını geçen 14 girişimimizi tebrik ediyoruz. Gelişimlerini yakından takip edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de inovatif fikirler geliştirmeyi ve yeni ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan girişimcilerimize destek olmaya aynı kararlıkla devam edeceğiz" dedi.

Yeni dönemde maddi hibe desteğini 50 bin TL’ye çıkaran Lonca’da, ön kuluçka aşamasında başarılı olan girişimlere 10 bin TL, kuluçka aşamasına kabul edilenlere ilaveten 15 bin TL ve DemoDay’e çıkmaya hak kazanan girişimlere de ilave 25 bin TL hibe desteği veriliyor. Tüm bunların yanı sıra Kuveyt Türk, Lonca scale up aşamasına geçen girişimlere 25 bin dolara kadar tohum öncesi yatırım imkânı sunuyor.