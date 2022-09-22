Sergisini Mardin'de açtı

Lolita Asill, ‘Yer - yüzü Gök - yüzü’ adlı sergini Mardin'de açtı
Ülkemizde, soyut resmin önemli temsilcilerinden olan ressam Lolita Asil’in son çalışmalarının yer aldığı sergisinin açılışı, kültür - sanat, cemiyet ve basın dünyasından seçkin kişilerin katılımıyla Mardin’de gerçekleştirildi
Lolita Asil’in, ‘Yer - yüzü Gök - yüzü’ adlı sergisi, Mardin Alman Karargahı - Atamyan Konağı’nda sanatseverlerle buluştu.
İlber Ortaylı, Oya Narin, Nazan Ölçer, Vera Bulgurlu, Kerim - Berrin Güzeliş, Annie Pertan, Hakan-Pınar Külahçı, Haluk – Semra Eldem, Can Ustabaşı, Sait Susin gibi kültür-sanat, cemiyet ve basından seçkin isimlerin katıldığı sergiye, Mardinli konuklar da yoğun ilgi gösterdi.
19 Ekim’e tarihine kadar açık olacak sergide Lolita Asil’in, covid döneminde yaptığı çalışmaların yanı sıra, iki yıl Londra’da geçirdiği dönemde ortaya çıkan eserleri de yer alıyor.
Sergideki eserler, ‘Güneş’, ‘Sonsuzluk’, ‘Gözün Derinliklerinde’, ‘Yeşil-Mavi’, ‘Kendimize Dönüş Yolu’ , ‘Bir Gün, Yeniden, Hep Beraber’, ‘Varoluş’, ‘Yeniden Doğuş’ adlarını taşıyor. Lolita Asil, ‘Kendimize Dönüş Yolu’’ adını verdiği eserinde, çocukların hayal güçleriyle renklendirecekleri interaktif bir çalışma da gerçekleştiriyor.
Sergiyi, bu coğrafyada ve hayatında derin izler bırakan Sait Asil ve İbrahim Asil’in anısına gerçekleştiren Lolita Asil, "Eserlerimin hepsi, umudu ve hayalleri yansıtıyor" dedi.
Lolita Asil, sergisinde kendisi için önemli noktaları "Eserlerimin ışık, zaman, mekân sorunlarına geleneksel yöntemlerden bağımsız bir yaklaşımla sergilenmesi önemli noktalardan biriydi. Ayrıca izleyicinin sanat eserine bakış açısını değiştirmek, iki boyuttan arınıp uzaysal bir mekan hissi yaratmak ve farklı disiplinler ile desteklemek, hayal gücünün yaratmak üzerindeki öneminden yola çıkarak çocuklar ile interaktif bir çalışma sergilemek de benim için çok önemliydi’’ diyerek ifade etti.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Lolita Asill, ‘Yer - yüzü Gök - yüzü’ adlı sergini Mardin'de açtı/lolita-asill-yer-yuzu-gok-yuzu-adli-sergini-mardin-de-acti-3522559
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