Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray

Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı ne zaman, hangi tarihte? Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı günü

Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı için artık heyecan doruğa çıktı. Bu yıl turnuvada ülkemizi ezeli rakibi Fenerbahçe ile temsil eden ve E Grubu'nda lider durumda bulunan Galatasaray, üçüncü maçında Rusya'da 3 puan arıyor. İşte merakla beklenen Lokomotiv Moskova Galatasaray maçına ilişkin detaylar...

18.10.2021 - 23:54 | Güncelleme: ABONE OL
Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı ne zaman, hangi tarihte? Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı günü

UEFA Türkiye temsilcisi Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. maçı için artık heyecan dorukta. Grupta lider durumda bulunan sarı kırmızılıların E Grubu mücadelesi Lokomotiv Moskova maçıyla devam ediyor. İşte Lokomotiv Moskova Galatasaray maçına dair merak edilenler...

L.MOSKOVA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı 21 Ekim Perşembe günü oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma 22:00'de başlayacak.

L.MOSKOVA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Lokomotiv Moskova Galatasaray karşılaşması dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?

Lokomotiv Moskova Galatasaray maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz...

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Morutan, Cicaldau, Diagne.

Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:

21 Ekim: (3. Hafta)

Lokomotiv Moskova-Galatasaray

4 Kasım: (4. Hafta)

Galatasaray-Lokomotiv Moskova

25 Kasım: (5. Hafta)

Galatasaray-Olympique Marsilya

9 Aralık: (6. Hafta)

Lazio-Galatasaray

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Çin, Türkiye'den satın alıyor... 10 milyon dolar değerinde!
Çin, Türkiye'den satın alıyor... 10 milyon dolar değerinde!
Bu köprüden geçmek cesaret ister... Gizemi çözülemiyor
Bu köprüden geçmek cesaret ister... Gizemi çözülemiyor
Kehanet uzmanı aranıyor... Binlerce dolar verilecek
Kehanet uzmanı aranıyor... Binlerce dolar verilecek
Fabrikadan çıktığı gibi duruyor... Fiyat biçilemiyor
Fabrikadan çıktığı gibi duruyor... Fiyat biçilemiyor
İsviçre'de
İsviçre'de "aşı sertifikası zorunluluğu" için referandum
Ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 8 yaralı
Ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 8 yaralı
"Gelecek kadın gücüyle imar edilecek"
'Yanlış iğne yapıldıktan sonra öldü' iddiasına inceleme
'Yanlış iğne yapıldıktan sonra öldü' iddiasına inceleme

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.