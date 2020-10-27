Lokomotiv Moskova Bayern Münih maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu mücadele saat 20:55'de başlayacak...

L.MOSKOVA B.MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçına sahne olacak Lokomotiv Moskova Bayern Münih maçı bu akşam 20.55'de başlayacak ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Lokomotiv Moskova: Guilherme; Zhivoglyadov, Ćorluka, Murilo, Rybus; Kulikov, Krychowiak; Zhemaletdinov, Miranchuk, Smolov; Éder

Bayern Münih: Neuer - Pavard, Suele, Alaba, Hernandez - Kimmich, Tolisso, Coman, Mueller, Sane - Lewandowski