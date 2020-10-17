Salon: Fethiye Beşkaza

Hakemler: Kerim Baki, Kağan Büyükçil, Serhat Büker

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal 25, Abu 21, Barış Hersek, Frazier 13, Cook 11, Caner Ercan, Polat Kaya 2, Atkins 15, Fırat Töz, Erdem İlter 4

Galatasaray: Hamilton 18, Yiğit Arslan 9, Macon 11, Ragıp Berke Atar, 9, Motum 11, Barış Ermiş 7, Hunter 4, Williams 11, Ayberk Olmaz, Göksenin Köksal 2

1. Periyot: 21-25

Devre: 41-52

3. Periyot: 64-67

Norman süre: 82-82