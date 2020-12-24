Lokantalara 1 milyon TL destek verecek

Yemeksepeti, yeni kısıtlamalarla birlikte sadece paket servis ve Gel-Al siparişlerle müşterilerine hizmet verebilen restoranların ve restoran çalışanlarının finansal yüklerini hafifletmeye yönelik bir destek paketi açıkladı.
Bu kapsamda Yemeksepeti Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ile iş birliği gerçekleştirerek, federasyon çatısı altındaki işletmelerde çalışan ihtiyaç sahibi 2 binden fazla restoran çalışanına en az 300 TL en fazla 500 TL’lik destekte bulunarak toplam 1 milyon TL’lik bağış gerçekleştirdiğini belirtti.
Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, "Pandeminin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği sektörümüzün gerçeklerinin farkındayız ve gücümüz nispetinde çözümler üretmek için gece gündüz çalışıyoruz. Kısa süre önce açıkladığımız 20 milyon TL’lik “Birlikte Daha Güçlüyüz” destek paketi kapsamında, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu çatısı altındaki 2 binden fazla sektör çalışanına yapacağımız yardım, umarım bu zorlu süreçte yaşanan sıkıntıları az da olsa hafifletir" dedi.
Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu Genel Başkanı Etem Aykut Yenice de, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandeminin etkileri hemen hemen her sektörde hissediliyor. Biz de federasyonumuz olarak yapmış olduğumuz çözüm arayışlarının neticesinde sektörümüzün önemli paydaşlarından Yemeksepeti’nin içerisinde bulunduğumuz bu zorlu dönemin en başından beri sorumluluk alması, restoranlarımızı ve restoran çalışanlarımızı ayakta tutmaya yönelik gayreti çok kıymetli" diye konuştu.
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