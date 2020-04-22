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Lokantalar açık mı? Sokağa çıkma yasağında lokantalar açık olacak mı?

Lokantalar, sokağa çıkma yasağı kapsamında açık olacak yerler arasında yer alıyor. Ancak lokantalara gidip yemek yemek mümkün olmayacak İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı 4 günlük sokağa çıkma yasağı genelgesinde, Ramazan ayının başlaması nedeniyle lokantalar ve tatlı satışının yapıldığı yerleri açık olma durumları da düzenlendi. İşte lokantalarla ilgili detaylar

22.04.2020 - 16:13 | Güncelleme: ABONE OL
Lokanta

Lokantalar açık olacak mı? sorusu bu gece yarısı 31 şehirde başlayacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle gündemde. Ramazan ayının da 24 Nisan Cuma günü başlayacak olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı yayınladığı sokağa çıkma yasağı genelgesinde lokanta ve restoran gibi yemek satışının yapıldığı yerler için ayrı bir düzenleme yaptı.

LOKANTALAR AÇIK OLACAK, EVLERE SERVİS YAPILACAK

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgede Ramazan ayı nedeniyle, 4 günlük sokağa çıkma yasağında lokanta ve tatlı üretim ile satışının yapıldığı yerler açık olacak ve evler servis şeklinde çalışacak. İşte genelgenin lokantalarla ilgili olan kısmı:

"23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) açık olacaktır.

23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri tatlı satış amaçlı işyerleri sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir.

Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olacağı günler olan 23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri, sadece evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri açık olacak"

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