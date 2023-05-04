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Balıkesir'de lokantada tavuk döner yiyen 13 kişiye zehirlenme teşhisi konuldu

Balıkesir'de, bir lokantada tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanan 13 kişiye gittikleri Edremit Devlet Hastanesi'nde gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu

Giriş: 04.05.2023 - 18:17 | Güncelleme: ABONE OL
Balıkesir'de bir lokantada tavuk döner yiyen 13 kişiye zehirlenme teşhisi
DHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün öğle saatlerinde bir lokantada yemek yiyen 13 kişi bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı şikayetiyle, aynı gün içerisinde farklı saatlerde Edremit Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

DHA'nın haberine göre, Lokantada tavuk döner yedikleri öğrenilen hastalara tetkik ve kontrollerin ardından gıda zehirlenmesi teşhisi konulup, tedavilerine başlandı. 13 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Durum hastane polisine bildirildi. Edremit İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından lokantada satılan tavuk dönerden incelenmek üzere numune alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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