Aykut Yenice, yaptığı açıklamada, salgından en çok etkilenen kesimlerden birinin de lokantacı esnafı olduğunu ifade etti.
Salgınla mücadele kapsamında yayınlanan son genelge doğrultusunda paket servise döneceklerini belirten Yenice, alınan kararlara saygı duyduklarını söyledi.
Bu kararların sosyal ve ekonomik etkilerinin olduğunu dile getiren Yenice, "Binlerce çalışanımız var. Önemli bir istihdam sağlıyoruz. Dolayısıyla bu karardan mutlaka olumsuz yönde etkileneceğiz. Çünkü paket servis bizim sektörümüzde çok küçük bir pay alıyor. Bugün fast-food yapan restoranlar paket servis yapabilir ama ev yemeği başta olmak üzere büyük çoğunluğumuz bu dönemde zorlanacaktır." diye konuştu.
Salgının gidişatına göre paket servis ve saat kısıtlamasıyla ilgili yeni değerlendirmeler yapılabileceğini belirten Yenice, ilerleyen günlerde esnafa yönelik adımlar atılacağına inancının tam olduğunu dile getirdi.
Lokantaların çok sıkı denetlendiğine işaret eden Yenice, "Uymayanlar da var. Bunlar tasvip etmediğimiz üyeler ancak sırf bunları için tüm sektörü zan altında bırakmak doğru olmaz." diye konuştu.
"KOMİSYON ORANLARI İNDİRİLSİN"
Yeni genelge nedeniyle paket servis satışlarında artış olacağını söyleyen Yenice, şunları kaydetti:
"Paket servisinden en çok online yemek sipariş siteleri pay alacak. Onların işleri artacak, bundan rahatsız değiliz ancak burada başka bir çağrımız olacak. Bu zorlu süreçte online yemek sipariş sitelerinin esnaftan aldığı komisyonu en aza indirmesi gerekiyor, beklentimiz o yönde. Zaten zorda olan esnafımıza karşı komisyonların düşürülmesi gerekiyor. Bu firmalar da bize destek olmalı. Onların da belli bir maliyetleri var bunu anlıyoruz ancak bizi de düşünmeleri gerekiyor."
Sokağa çıkma kısıtlamasında yeni düzenlemelere ihtiyaç duyduklarını dile getiren Yenice, sadece sabah satış yapan çorbacı ve börekçi esnafının da beklenti içinde olduğunu ifade etti.
Bu işletmelerin sabah erken saatlerde dükkanlarını açması gerektiğini söyleyen Yenice, "Kademeli çalışma sistemine geçilmesi gibi restoran, kafe ve lokantalarda da böyle bir uygulama olabilir." dedi.
Bazı yemek kartı firmalarının gününde ödeme yaptığına işaret eden Yenice, diğer şirketlerin de hem komisyon oranlarını düşürüp hem de anlık ödemeyle bu süreçte esnafa yardımcı olmasını beklediklerini kaydetti.
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