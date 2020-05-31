Lokanta, restoran ve kafeler yeniden açılmak için hazırlık yapıyor - AĞRI

Temizlik, bakım, onarım ve dezenfekte işlemlerinin yapıldığı iş yerlerinde, masalar sosyal mesafeye göre düzenlendi.Kafe işletmecisi Hanifi Koç, uzun süre sonra iş yerini açmanın sevincini yaşadığını belirterek, alınan önlemler kapsamında hizmet vermeye çalışacaklarını aktardı.

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