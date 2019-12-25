SON DAKİKA!

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Lojistik Master Planı'nı açıklıyor.

'DEMİRYOLUNUN PAYI ARTMALI'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı konuşmada demiryolu taşımacılığının önemine dikkat çekti. Pekcan "Demiryolu maalesef dış ticaretimizde yüzde 1 pay almaktadır. Demiryolu taşımacılığının payının artırılması hedefler açısından önem taşıyor" dedi.

'DÜNYADA TİCARETİN ROTALARI YENİDEN ÇİZİLİYOR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da dünyada ticaretin rotalarının yeniden çizildiğine vurgu yaptı. Turhan "Lojistik maliyetlerini mümkün olduğunda düşürmek zorundayız" dedi. Lojistik Master Planı ile lojistik yatırımlarının uygun noktalara konumlanmasını amaçladıklarını belirten Turhan "Lojistik maliyetlerinin minimize edilmesini sağlayacağız. Demiryolu kullanımını artırarak maliyetleri azaltacağız. Mevcut liman yatırımlarının verimini artıracağız" diye konuştu.

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