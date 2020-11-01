Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u konuk ederken Loic Remy bir kez daha sahne aldı! Maçın 33. dakikasında Fabricio Baiano'nun pasını gole çeviren 33 yaşındaki yıldız, 7. maçındaki 6. golünü attı.

Fransız yıldız Alanyaspor, Ankaragücü ve Sivasspor maçından sonra da rakip fileleri havalandırdı.

Remy 17 Ekim'deki Ankaragücü maçında kariyerinin ilk hat-trick'ini yapmıştı.