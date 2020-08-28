Ligue 1 ekiplerinden Lille ile sözleşmesi sona eren Loic Remy, Süper Lig'e geliyor... Instagram'dan uçak temalı bir fotoğrafını yayınlayan Remy, Türk bayrağı emojisiyle de takipçilerine mesajı verdi.

DHA'nın haberine göre; Çaykur Rizespor, 33 yaşındaki golcü oyuncuyu İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirecek. Kronik kalp rahatsızlığı bulunan Remy, sağlık kontrolünde herhangi bir soruna rastlanmazsa Karadeniz ekibi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

33 yaşındaki Fransız golcünün adı, Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor ile de anılmıştı...

Kariyeri boyunca sırasıyla Lyon, Nice, Marsilya, QPR, Newcastle United, Chelsea, Crystal Palace, Las Palmas, Getafe ve Lille formaları giyen Remy, geride kalan sezonda Lille formasıyla 30 maça çıkıp 14 gol kaydetti. 31 kez Fransa Milli Takım formasını da giyen deneyimli golcü ülkesi adına 7 gol attı.