Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Lohusa eşini öldüren kocaya müebbet | Son dakika haberleri

        Lohusa eşini 17 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

        Mardin'de bir kız çocuğu dünyaya getirip hastaneden taburcu olduğu gün eşi Vatfa Ecevit'i (25), 17 bıçak darbesiyle öldüren cani kocaya müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 18:45 Güncelleme: 30.09.2024 - 19:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lohusa eşini katletmişti...Cezası belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin’de bir kız çocuğu dünyaya getirip hastaneden taburcu olduğu gün eşi Vatfa Ecevit’i (25) 17 bıçak darbesiyle öldüren Mehmet Şiyar Ecevit (28), tutuklu yargılandığı davada 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Olay, 21 Ocak akşamı, Artuklu ilçesi kırsal Dara Mahallesi'nde meydana geldi. 19 Ocak’ta Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir kız çocuğu dünyaya getiren Vatfa Ecevit, taburcu edildi. Evine gelen Vatfa Ecevit, tartıştığı eşi Mehmet Şiyar Ecevit tarafından 17 yerinden bıçaklandı. Olay sırasında Mehmet Şiyar Ecevit’in annesi de elinden yaralandı. Çağrılan ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Vatfa Ecevit, kurtarılamadı. 2 çocuk annesi Vatfa Ecevit'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından mahallede toprağa verildi. Gözaltına alınan Mehmet Şiyar Ecevit ise tutuklandı.

        REKLAM

        "HADDİNDEN FAZLA UYUŞTURUCU KULLANDIM, YÜCE YARGIDAN AF DİLİYORUM"

        Mehmet Şiyar Ecevit hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması yapıldı. Sanık Mehmet Şiyar Ecevit, duruşmadaki savunmasında olay anında uyuşturucu aldığını iddia ederek, “Hiçbir savunmam yoktur, bilinçli yapmadım. Adli Tıp Kurumu'na sevkimi istiyorum. Görmüyorum, gözlerim görmüyor. Doğuştan öyledir. Kendi ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum. Yüce yargıdan af diliyorum. Cezam ne ise çekerim. Haddinden fazla uyuşturucu kullandım. Cinnet geçirmişim, 3-4 bıçak vurduğumu hatırlıyorum. Yüce yargıdan af diliyorum” dedi.

        Savcının mütalaasını sunduğu mahkemede, sanık Mehmet Şiyar Ecevit’e ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Duruşmanın ardından konuşan Mardin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Seher Acay, “Bir kadın cinayetinin yargılaması sona erdi. Yargılamanın sonunda sanık, ‘Eşe karşı öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet aldı ve herhangi bir indirim uygulanmadı” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hizbullah'ın bir komutanı daha mı öldü?
        Hizbullah'ın bir komutanı daha mı öldü?
        Döverek bayılttıkları arkadaşlarını ayıltırken öldürdüler!
        Döverek bayılttıkları arkadaşlarını ayıltırken öldürdüler!
        Gündemi sarsacak Osimhen iddiası!
        Gündemi sarsacak Osimhen iddiası!
        MEB'den 'okullarda temizlik hizmetleri' açıklaması
        MEB'den 'okullarda temizlik hizmetleri' açıklaması
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        30 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        30 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        Justin Bieber hakkında skandal iddia
        Justin Bieber hakkında skandal iddia
        "Lübnanlılar savaş istemiyor"
        "Lübnanlılar savaş istemiyor"
        Osimhen'de sorun yok!
        Osimhen'de sorun yok!
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        "Hayatta kalmam mucizeydi"
        "Hayatta kalmam mucizeydi"
        Konya'da satılık ada!
        Konya'da satılık ada!
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Habertürk Anasayfa