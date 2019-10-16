'Logosuz ürünler okul kantininde bulunmayacak'

Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Mühendisi Hanife Ayan, yeni eğitim öğretim sezonunda logosuz ürünlerin okul kantininde bulunmayacağını söyledi.

TBMM Dilekçe Komisyonu Obezite İle Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığında toplandı.

Satır, Dünya Gıda Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, dünyada halen 820 milyondan fazla insanın açlık çektiğini, 53 ülkede 113 milyon kişinin akut açlık yaşadığını, 42 ülkede ise 143 milyon kişinin akut açlıkla karşı karşıya kalabilecek durumda olduğunu söyledi.

Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar insanın orta ya da şiddetli seviyede gıda güvensizliği içinde yaşadığının altını çizen Satır, "Besleyici ve yeterli gıdaya düzenli erişim sağlanamaması bu insanların kötü beslenme ve sağlıklarının bozulma riskini artırmaktadır. Fazla kiloluluk ve obezite eğilimleri ise özellikle okul çağındaki çocuk ve yetişkinler arasında yükselmeye devam etmesi bizler için bir diğer endişe kaynağıdır." dedi.

Satır, dünya genelinde her bir dakikada 3 çocuğun açlıktan öldüğünü ancak üretilen gıdaların üçte birinin israf edildiğini, 2020 yılında bu oranın yüzde 40'a ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Türkiye'de israfın önlenmesi ve gıda bankacılığının yaygınlaştırılması adına 26'ncı yasama döneminde yapılan bir başvurunun, Gıda Bankacılığı Uygulamasını Araştırma ve Yaygınlaştırılmasını İnceleme Alt Komisyonu kurulmasının ve bu komisyonun 2 yıl çalışmasının temel nedenini oluşturduğunu anlatan Satır, şöyle konuştu:

"Gıda Bankacılığı uygulamasıyla hem israfın önüne geçilmekte hem de sosyal sorumluluk bilinciyle ihtiyaç sahibi insanlara yardım edilmektedir. 27'nci yasama döneminde ise sağlıksız beslenme ile mücadele amacıyla küresel anlamda günümüzün en büyük problemlerinden birini oluşturan obezite sorununu ele almaktayız. Obezite, dünyada 4 milyon insanın ölümüne yol açmakta ve tüm yaş grubundaki insanlarda hastalık riskini artırmaktadır. Fazla kiloluluk ve obezite eğilimlerinin, özellikle okul çağındaki çocuk ve yetişkinler arasında yükselmeye devam etmesi bizler için diğer bir endişe kaynağıdır. Türkiye yüzde 32'lik oran ile Avrupa ülkeleri arasında obezite sıklığı en yüksek ülke olarak belirlenmiştir."

Günümüzde 850 milyondan fazla insan açlıkla mücadele ederken her yıl 3,4 milyon kişinin fazla kilo ve obezite nedeniyle hayatını kaybettiğini vurgulayan Satır, "Dünya Gıda Günü vesilesiyle belirtmek gerekirse açlık, israf ve sağlıksız beslenme ile mücadele amacıyla yürütülen çalışmaların takipçisi ve destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz. Devletimizce yapılacak düzenlemeler ile toplumumuzu ve geleceğimizi bu salgın hastalıktan korumak için ciddi bir yol katedebileceğimizi görmekteyiz." dedi.

ALERJENLERLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ZORUNLULUĞU

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Yüksek Mühendisi Emel Molla da bakanlık olarak tuz ve şeker oranlarının azaltılmasına yönelik çalışmalara değindi.

Hedeflerinin, tüketiciye sağlıklı, güvenilir gıda arzını sunabilmek, sürdürülebilir ve etkin denetimlerin sağlanabilmesi ile haksız rekabetin önlenmesini sağlamak olduğunu ifade eden Molla, "Mevzuat çalışmalarımızı yaparken 29 alt komisyonumuz ve bin 500 kişilik bir ekip ile çalışmaktayız. Hazırlanan mevzuat taslakları Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonuna sunuluyor. İlgili taslak değerlendirme sonrasında yayım aşamasına geliyor. Bu kapsamda 100 düzenleme mevcut. Yaptığımız çalışmalarda mutlaka AB müktesebatına uyumu hedeflemekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Molla, 2012 yılında yayımlanan ekmek ve ekmek çeşitleri tebliği kapsamında tuz miktarının yüzde 25 oranında azaltıldığını, baharat tebliği kapsamında ise kırmızı biberdeki tuz oranının yüzde 22 azaltıldığını anımsattı.

Gıda ürünlerinde tuz azaltma çalışmalarının başarı ile gerçekleştirildiğinin vurgulayan Molla, "Pastırmada tuz oranını yüzde 8.5'dan yüzde 7'ye düşürdük ancak ürünün mikrobiyal yönden kendini koruyamadığını görmemizden ötürü bu üründeki tuz oranında artırıma gittik. Kurutulmuş jambonda da durum aynı. Yüzde 7 olan tuz oranını yüzde 10'a çıkarmak durumunda kaldık. Ayrıca mevzuat gereği meyve sularına dışarıdan şeker ilave edilmesini yasaklamış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Molla, gıda alerjilerinin son dönemde arttığını, yaşanan sıkıntılarla ilgili yürütülen çalışma kapsamında 2020 yılından itibaren toplu tüketim yerlerinde insan sağlığını ciddi yönde etkileyen alerjenlerle ilgili bilgilendirme zorunluluğu olacağını sözlerine ekledi.

Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Mühendisi Hanife Ayan ise "Okul Gıdası Logosu" tebliğinin 20 Haziran 2019 tarihinde yayımlandığını, geçiş sürecinin de göz önünde bulundurulduğunda önümüzdeki eğitim öğretim sezonunda yürürlüğe gireceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının okul kantinlerinde satılabilecek gıdaların genelgesine atıfta bulunarak söz konusu gıdalara bir logo zorunluluğunun başlatılacağının altını çizen Ayan, "Yeni eğitim öğretim sezonunda logosuz ürünler okul kantininde bunmayacak." dedi.