Logo Yazılım’da veri ihlali!

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Logo Yazılım’ın sistemlerine ait verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirildiği duyuruldu. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan (KVKK) konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, yaşanan veri ihlalinden Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin şahıs şirketi müşterilerine ait ad, soyad, unvan, TC kimlik numarası/vergi kimlik numarası, iletişim, finans ve müşteri işlem bilgilerinin etkilendiği belirtildi.

İhlalden etkilenen kişi ve kayıt sayısı henüz tespit edilemezken, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu ve konuya ilişkin incelemenin devam ettiği aktarıldı.

İHLALDE NELER YAŞANDI?

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından KVKK’ya iletilen veri ihlali bildiriminde özetle şu bilgilere yer verildi:

- Bir şahıs, veri sorumlusuna bir e-posta göndererek, bir veri sızıntısı olayı ile ilgili görüşmek istediğini belirtti. Bunun üzerine ilgili şahıs ile çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirildi. İlgili şahıs tarafından sızıntı olduğunun iddia edilen veriler veri sorumlusuna iletildi.

- Yapılan inceleme sonucunda verilerin veri sorumlusu sistemlerine ait olduğu ve hukuka aykırı olarak ele geçirilerek ihlalin gerçekleştiği tespit edildi.

- İhlalin tüm detaylarına ilişkin tespit çalışmaları uzman kuruluşlarla beraber devam ederken, konu ile ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

- İhlalden etkilenen ilgili kişi grupları kullanıcılar ve müşteriler/potansiyel müşterilerden oluştu.

- İhlalden etkilenen kişi ve kayıt sayısının tespit çalışmaları devam ediyor.

- Etkilenen verilerin, veri sorumlusunun şahıs şirketi müşterilerine ait ad, soyad, unvan, TC kimlik numarası/vergi kimlik numarası, iletişim, finans ve müşteri işlem bilgilerinin olabileceği düşünülüyor.