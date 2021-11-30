Loft Art 'Humano' sergisiyle açıldı

Akfen Holding’in sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirdiği sanat alanı Loft Art, İstanbul Beşiktaş’taki Nisbetiye On’da ilk sergisi Humano ile kapılarını açtı.
45’inci kuruluş yılını kutlayan Türkiye’nin önde gelen yatırım gruplarından Akfen Holding, sanat alanında bir sosyal sorumluluk projesi olarak geliştirdiği önemli bir adımı hayata geçirdi. Akfen, İstanbul Levent’teki Nispetiye On adresinde Loft Art isimli bir sanat alanı açtı.
Loft Art’ın ilk sergisi olan Humano (İnsan ve Keşif), Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın ev sahipliğinde iş ve sanat dünyası temsilcilerinin katıldığı ön gösterim ile sanatseverlerle buluştu. Humano, 2 Ocak 2022 tarihine kadar İstanbul Nisbetiye On’daki Loft Art alanında gezilebilecek.
"BAĞIMSIZ VE GENÇ SANATÇILARA ALAN YARATTIK"
Loft Art Humano sergisinin açılışında değerlendirmelerde bulunan Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, “Tamamen sosyal sorumluluk projesi olarak tasarladığımız Loft Art’ın galeri anlaşması olmayan, bağımsız ve genç sanatçılara hitap edecek bir sanat alanı olmasını hedefledik” diye konuştu.
Loft Art’ın ilk sergisi Humano’nun 13 genç sanatçının eserleri ile başladığına dikkat çeken Akın, “2 ay süresince Humano sergisinin eserleri burada olacak, daha sonra her iki ayda bir farklı sergilere ev sahipliği yapacak. Loft Art’ı hem sosyal sorumluluk anlamında kurucusu olduğumuz Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın (TİKAV) projelerine kaynak yaratacak hem de genç sanatçıları destekleyecek bir model olarak tasarladık. Buradan hareketle bu mekânı da TİKAV’a tahsis ettik” ifadelerini kullandı.
"TİKAV’IN MERKEZİNDE ÇOCUK, GENÇ VE KADINLAR VAR"
Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) Yönetim Kurulu Üyesi Dilara Akın’ın sorumluluğunda olan Loft Art sanat alanının Sanat Direktörlüğü’nü de Ayşe Jaber üstleniyor. TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Dilara Akın, Akfen Grubu’nun sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren TİKAV’ın faaliyetlerinin merkezinde çocuk, genç ve kadınların bulunduğunu söyledi.
Loft Art projesi ile destekledikleri alanlara sanatı da eklediklerini belirten Dilara Akın, “Eğitim, sağlık, sanat ve kültür bakımından gençlerini eğiten, geliştiren, onlara kendilerini ifade edebilecekleri fırsatlar yaratan ve alanlar sağlayan toplumlar her yarışta madalya alır. Genç sanatçılara destek olgusunun nitelikli ve sürdürülebilir olması oldukça önemli. TİKAV olarak buradan hareketle Loft Art projemizi geliştirdik” diye konuştu.
SATIŞI YAPILAN ESERLER TİKAV’A KAYNAK OLACAK
Loft Art, genç sanatçıları destekleyerek, sanatın tüm disiplinlerinde eser üreten bağımsız sanatçılara alan sağlamayı ve bu sanatçılardan temsiliyet almadan onları görünür kılmayı hedefliyor.
Bu kapsamda Loft Art’ın ilk sergisi Humano’da Bahadır Hızol, Çağrı Gözkonan, Dilan Tanburoğlu, Doğukan Çiğdem, Duygu Artüz, Duygu Aydoğan, Emre Evcimen, Furkan Depeli, Kübra İnanç, Nil Büyükbayraktar, Oğuz Yeşilay, Orhan Gazi Keskin ve Ozan Dursun olmak üzere 13 bağımsız sanatçının eserleri yer alıyor.
Sanat alanında satışı gerçekleştirilen eserler, Akfen Holding’in kadın, genç ve çocukları merkezine alarak ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) çalışmalarına da kaynak oluyor.
Loft Art 'Humano' sergisiyle açıldı/loft-art-humano-sergisiyle-acildi-3268272
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