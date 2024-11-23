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        Haberler Sağlık Lodoslu günlerde migren ataklarına dikkat! - Haberler | Sağlık Haberleri

        Lodoslu günlerde migren ataklarına dikkat!

        Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, hava koşullarının baş ağrıları üzerindeki etkilerini vurgulayarak, lodosun migren baş ağrılarını tetikleyebileceğini belirtti. Prof. Dr. Asil, "Lodoslu günlerde migren ataklarında önemli bir artış gözlemleniyor. Bu tür hava değişimleri, baş ağrılarının sıklığını ve şiddetini artırabiliyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 13:22 Güncelleme: 23.11.2024 - 13:25
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        • 1

          Türkiye, yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine girdi. İstanbul’da şiddetli lodosun ardından yağışlı hava başladı. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, migreni olanlar için hava değişimiyle ilgili uyarılarda bulundu.

        • 2

          Lodosun, havadaki basınç değişimlerine bağlı olarak baş ağrılarını tetiklediğini ifade eden Prof. Dr. Asil, “Barometrik basınç değişiklikleri, sinüsler arasında basınç oluşumuna neden olarak kimyasal dengesizlikler yaratır. Bu da migreni ve diğer baş ağrılarını kötüleştirebilir” diye konuştu.

        • 3

          "BULUTLU GÜNLER DE BAŞ AĞRILARI İÇİN BİRER TETİKLEYİCİ OLABİLİR"

          Ayrıca, hava koşullarının yalnızca lodosla sınırlı kalmadığını belirten Prof. Dr. Asil, “Yüksek nem, kuru hava, rüzgar ve aşırı sıcaklıklar gibi hava durumu faktörleri de migreni tetikleyebilir. Parlak güneş ışığı ve bulutlu günler de baş ağrıları için birer tetikleyici olabilir” diye ekledi.

        • 4

          "MİGREN İŞ VERİMLİLİĞİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

          Prof. Dr. Talip Asil, migreni tetikleyen hava koşullarından korunmak için, kişilerin güneş ışığından kaçınmaları, ortamlarını nemlendirici cihazlarla desteklemeleri ve baş ağrıları konusunda uzmanlardan tavsiye almaları gerektiğini vurguladı.

        • 5

          Migrenin, yalnızca bireylerin günlük yaşam kalitesini değil, iş verimliliğini de olumsuz etkileyerek ciddi bir ekonomik yük oluşturduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Asil, baş ağrılarının önlenmesi için bireylerin çevresel faktörleri göz önünde bulundurarak daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

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