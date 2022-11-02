

İçinde yaşadığımız zamanı sanat aracılığıyla yorumlamaya yönelik etkinlikler sunan Arter Öğrenme Programı kapsamında, süreç odaklı atölyelerin ve çağdaş sanatı katılımcıların yorumuna açan rehberli turların yanı sıra Arter’in güncel sergilerinden yola çıkan yorumlama etkinlikleri de devam ediyor.

“Locus Solus Etrafında” başlıklı söyleşi, 17 Kasım 2022 Perşembe akşamı 19:00’da Sevgi Gönül Oditoryumu’nda gerçekleşecek. İnsan ve insan-olmayan varlıklar arasında oluşan, kurgulanan, inşa edilen bağların ele alınacağı söyleşi, “doğa”ların ve “kültür”lerin karşılıklı etkileşimlerini ve aidiyetlerini irdeleyecek. Moderatörlüğünü Selen Ansen’in üstleneceği söyleşide, sergide yapıtları yer alan sanatçılar Yaşam Şaşmazer ve Cengiz Tekin ile ağaçların izini süren ve sergiye eşlik eden Locus Solus başlıklı kitaba da çizimleriyle katkıda bulunan Volkan Yalazay ile akademisyen Gaye Çankaya Eksen bir araya gelecek.

Locus Solus başlıklı grup sergisi, merkezine aldığı “doğa” fikrini olgular, kurgular ve duygular perspektifinden irdelemeyi amaçlıyor. Ortak anlatıların, ritüellerin, kolektif bilinçdışının ve bireysel deneyimlerin şekillendirdiği çok katmanlı bir inşa olan bu doğa fikri, aynı zamanda insani korkuları ve arzuları da yansıtıyor. Selen Ansen’in küratörlüğünde gerçekleşen sergi, organik süreçler ve doğal ortamlarla insan eylemliliği ve insan elinden çıkma yapılar arasındaki kesişim alanlarını inceliyor.

“Locus Solus Etrafında” başlıklı etkinlik, Arter Öğrenme Programı’nın Yorumlama Etkinlikleri kapsamında ücretsiz olarak gerçekleşecek.