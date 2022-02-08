Lobjanidze toparlanacaklarına inanıyor

Bu sezon takıma katılan ve ligde oynadığı 23 karşılaşmada 6 golle takımına katkı sağlayan 29 yaşındaki Saba Lobjanidze, AA muhabirine, Hatayspor'a geldiği ilk günden bu yana gerek oyuncuların gerekse teknik direktör ve kulüp çalışanlarının kendisine yardımcı olduğunu anlattı.
Bu sayede takıma kısa sürede uyum sağladığını ve katkı sunmaya başladığını belirten Gürcü futbolcu, "İlk geldiğim günden bana bu konforlu süreci yaşattıkları için herkese teşekkür ediyorum. Bugüne kadar kendi istatistiğime hiç bakmadım. Çünkü takıma katkı sağlayabilmem benim için daha önemliydi. Tabii ki istatistikler de önemli. Ancak asıl yaptığım asist ve attığım gollerde takıma ne kadar katkı sunduğum benim için daha önemli." ifadelerini kullandı.
Ligi ilk 5 içerisinde bitirmeleri halinde çok mutlu olacağını aktaran başarılı orta saha oyuncusu, Hatayspor'un bu kapasiteye sahip olduğunu belirtti.
Lobjanidze, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bu iyi performansı bir süre daha devam ettirdik. Daha sonrasında ise bazı sakatlık ve şanssızlıklar oldu. Bazen taraftarımıza hayal kırıklığı yaşattığımız anlar da oldu. Afrika Uluslar Kupası'na giden arkadaşlarımızın geri dönmesi ve sakatların iyileşmesiyle tekrar eski performansımıza döneceğimizi düşünüyorum. Bu gücü kendimizde buluyoruz. Buna inanıyoruz. Kendime de herhangi bir hedef koymuyorum. Çünkü ben haftalık performansıma maç maç bakıyorum. Şunu biliyorum, gelecek hafta iyi oynarsam, ondan sonraki hafta da iyi oynarsam sürekli takıma katkı sağlarsam zaten bazı şeylerin güzel olacağını düşünüyorum. O sebeple her hafta nasıl daha iyi olabilirim onun düşüncesindeyim."
Hatay'da bulunmaktan mutlu olduğunu ifade eden Lobjanidze, kentteki insanların çok sıcakkanlı olduğunu, kendini her yerde güzel karşıladıklarını dile getirdi.
Hatay'ın tarihi bir kent olduğuna dikkati çeken Lobjanidze, "Hatay gerçekten tarihi bir şehir. İnsanlar tarih görmek istiyorlarsa buraya gelmeliler. Yemeklerini zaten söylemeye gerek yok. Künefeyi de bazen maçlardan sonra tatlı ihtiyacım oluyor, başka türlü yiyemiyorum sadece o zamanlar yiyebiliyorum. Taraftarımıza da seslenmek istiyorum. Onların desteğini yanımızda hissettiğimiz zaman performansımız inanılmaz derecede artıyor. Onları her maça bekliyoruz. Biz de mücadelemizle, kazandığımız maçlarla onlara en güzel hediyeyi vermeye çalışacağız." şeklinde konuştu.
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