'Lâl Hayal' Enka Sanat'ta

Songül Öden'in farklı yaş ve sosyal statüden yedi kadını canlandırdığı 'Lâl Hayal' adlı oyun 25 Şubat'ta ENKA Sanat sahnesinde tiyatroseverlerle buluşacak

ENKA Sanat sahnesi, 25 Şubat Salı günü, sezonun gözde oyunlarından Lâl Hayal’e ev sahipliği yapacak. Saat 20.30’da ENKA Oditoryum’da seyirciyle buluşacak oyun, farklı yaş ve sosyal statüden yedi kadının hikayesini sahneye taşıyacak.

Beş yaşında tanık olduğu baba şiddetiyle başlayan suskunluğun Lâl Hayal’in hayatı üzerindeki etkisi ve kendini arama çabalarının işlendiği oyunun yönetmenliğini Ezel Akay ve Aysel Yıldırım üstleniyor.

Songül Öden’in güçlü performansı ile hayat bulacak Lâl Hayal’de birbirinden farklı kadın figürün yolu, çözülmeye muhtaç polisiye bir hikâyenin geriliminde buluşuyor.

İzleyicilerin kendilerinden ve çevrelerinden tanıdık hikayeler bulabileceği oyun, sadece yedi kadının değil, günümüzün de önemli sorunlarından birine işaret ederek, kadınlara “bir olmazsak, bir bir gideriz” çağrısıyla sesleniyor.