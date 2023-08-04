Ljubljana-Galatasaray maçına İsveçli hakem
Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçını İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek
Giriş: 04.08.2023 - 17:37
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 8 Ağustos Salı günü başkent Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda oynanacak Olimpija Ljubljana-Galatasaray mücadelesinde İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalacak.
Ekberg'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Marcus Lundgren Klitte ile Niklas Nyberg üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Granit Maqedonci olacak.