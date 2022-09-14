Ljajic'in yeni takımı şaşırttı

Kulüpsüz kalan 31 yaşındaki Ljajic doğduğu şehrin takımı ile deneme antrenmanlarına çıktı.

2018 yılında Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Adem Ljajic, siyah beyazlı forma ile 85 maça çıkarken 26 asist 18 de gol kaydetti.

Sırp futbolcu Beşiktaş'tan önce Partizan, Fiorentina, Roma, Inter ve Torino formaları giydi.