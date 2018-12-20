Torino'dan 6.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla 1 milyon euro bedelle kiralanan Adem Ljajic, devre arasında takımdan ayrılabilir. Önceki gün İtalyan basını tarafından ortaya atılan bu iddianın detayları gün yüzüne çıktı... Siyah-Beyazlılar normalde Ljajic için “zorunlu satın alma” anlaşması yapmıştı. Ancak bu anlaşmanın “17 maç oynaması halinde” devreye gireceği belirtildi.