"30 YILDIR DEODORANT KULLANMIYORUM"

51 yaşındaki Amerikalı aktör Matthew McConaughey, 30 yıldır deodorant kullanmadığını açıklamıştı.

Ünlü oyuncu daha önce, 2008'de "Fool's Gold"u çekerken vücut spreyine olan nefretinin ortaya çıktığını ve rol arkadaşı Kate Hudson'ın birlikte film çekerken kendisine sprey sıkmasını istediğini ifade etmişti.

"KARŞIYIM"

McConaughey, Hudson’la ilgili konuşurken, "Sürekli doğal deodorant olarak kaya tuzu getirip, bana, 'Lütfen bunu sürer misin?' diyordu ama hiçbir zaman sürmedim. Kolonyaya, deodoranta karşıyım!" demişti.

Ünlü oyuncu, koku sürmeye karşı olduğunu söylese de kişisel temizliğine önem verdiğini, günde birden fazla yıkandığını ve günde beş kez dişlerini fırçaladığını söylemişti.