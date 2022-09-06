Liz Truss: Yeni başbakan İngiliz basınında

Reuters Liz Truss

İngiltere’nin dün belirlenen ve bugün göreve başlaması beklenen yeni başbakanı Liz Truss, İngiliz basının manşetlerinde yer aldı.

Guardian gazetesinin manşetinde “Truss kazandı fakat bekleyen krizi önleyebilecek mi?” sorusu vardı.

Hayat pahalılığının arttığı bir dönemde altıncı yıldaki dördüncü başbakanın göreve geldiğini hatırlatan gazete, Truss’ın kendine sadık bir kabine kurmayı hedeflediğini aktardı.

Öte yandan Avam Kamarası’nda Muhafazakar Partili vekillerin bölünmüş bir halde olduğunu aktaran Guardian, Truss’ın vergi kesintisiyle ekonomiyi büyütme vaadini de hatırlattı.

Mirror gazetesi “Muhafazakarlar aynı tas aynı hamam” manşetiyle çıktı.

Mirror

Gazete “12 yıldır Muhafazakar başbakanlar ekonomiyi mahvetti, kamu hizmetlerimizi yıprattı ve milyonlarca kişinin hayatını kötüleştirdi… Şimdi bir tanesi daha geldi” dedi.

Financial Times, Truss’ın iki yıllık bir enerji paketiyle hanelere yardımcı olmayı planladığını fakat bunun maliyetinin 100 milyar sterlini bulabileceğini yazdı.

Gazeteye göre yeni başbakan bu maliyeti önümüzdeki yıllarda vergilerle geri ödemek yerine faturalara eklenecek özel bir ek ödemeyle tahsil etme seçeneğini de inceliyor. Fakat FT, bunun sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

The Times gazetesi, Truss’ın çok sayıda iflasla karşı karşıya kalma ihtimali nedeniyle enerji faturalarını dondurmayı planladığını aktardı.

Gazete, partinin eski lideri ve Truss’ı destekleyen Sir Iain Duncan Smith’in sözlerini de aktardı.

Yardım planına sadece yoksul hanelerin değil, zengin hanelerin de dahil edilmesini eleştirenlere karşı Smith “Dar kapsamlı paketlerin hazırlanacağı bir dönemde değiliz” demişti.

Smith’e göre yardım miktarı 90 milyar sterlin civarında olacak.

Gazeteye konuşan uzmanlar da yardımın senelik 60 milyar sterlin maliyeti olacağını, Rusya’nın Kuzey Akım 1 hattını açmaması durumunda bunun daha da artabileceğini, yalnızca dün toptan gaz fiyatlarının yüzde 10 arttığını söyledi.

i gazetesi Truss’ın enerji faturalarını Ocak ayına kadar dondurmayı planladığını yazdı.

Gazete, İçişleri Bakanı Priti Patel’in görevden alınmayı beklemek yerine istifayı tercih ettiğini aktardı.

Enerji faturaları 2024'e kadar dondurulabilir

Daily Telegraph gazetesi ise enerji faturalarının yalnızca Ocak ayına kadar değil, bir sonraki seçime kadar dondurulacağını öne sürdü.

Ülkede bir dahaki genel seçimin en geç Ocak 2025’te yapılması gerekiyor.

Guardian gazetesi Truss’ın erken seçim düşünmediğini yazmıştı.

Telegraph da bir dahaki seçimin 2024’e düzenlenmesinin beklendiğini aktardı.

Telegraph’a göre Truss’ın bir diğer planı da Ulusal Sağlık Hizmeti’ndeki kuyrukları azaltmak.

2020 öncesinde de yüksek olan bekleme süreleri, Covid-19 pandemisiyle birlikte iyice artmıştı.

Daily Star gazetesi ise “Bir hatanın sonu” manşetiyle çıktı.

Boris Johnson’ın pek çok fotoğrafını kullanan gazete “Yüksek ateşliyken görülen türden garip bir rüyada 1,139 gün geçirdik, değil mi?” ifadelerini kullandı.

Bir okla Liz Truss’ı işaret eden Star, “Bunun birazcık daha iyisini yapacağını umalım” dedi.