Liz Truss, destekçileri tarafından "Gerçek bir kapitalist" olarak övülüyor
Liz Truss dün 46 yaşında İngiltere'nin tarihindeki ikinci dışişleri bakanı oldu. Daha önce Muhafazakâr Parti iktidardeyken bu görevi hep erkek siyasetçiler yürütmüştü. İngiltere'nin ilk kadın dışişleri bakanı ise 2006 ve 2007 yıllarına görev yapan İşçi Partili Margaret Beckett'tı. Truss ise destekçileri tarafından "gerçek bir kapitalist" diye övülüyor.
İngiltere'nin tarihindeki ikinci kadın dışişleri bakanı
0:00 / 0:00
Liz Truss dün 46 yaşında İngiltere'nin tarihindeki ikinci dışişleri bakanı oldu. Daha önce Muhafazakâr Parti iktidardeyken bu görevi hep erkek siyasetçiler yürütmüştü. İngiltere'nin ilk kadın dışişleri bakanı ise 2006 ve 2007 yıllarına görev yapan İşçi Partili Margaret Beckett'tı.
Liz Truss birkaç başarısız denemeden sonra ilk kez 2010 yılında milletvekili seçilmiş ve siyasi kariyerinde kısa süre içinde hızla yükselerek Muhafazakâr Parti hükümetlerinde önemli görevlere getirilmişti.
Truss'ı şimdi İngiltere'nin Avrupa Birliği'den ayrılık sonrası dış politikasını şekillendirecek kritik bir dönemde Rusya ve Çin ile ilişkiler, İran nükleer krizi gibi tartışmalı konuların da gündemde olduğu zorlu bir dönem bekliyor.
Thatcher'ı canlandırmıştı
1975 Oxford doğumlu, evli ve iki çocuk annesi Liz Truss, matematik profesörü olan babası ve hemşire olan annesini "sol görüşlü" diye tanımlıyor.
Ama bu eğilimin kızlarına geçtiği söylenemez.
1983'de taşındıkları İskoçya'nın Paisley kentindeki okulunun tiyatro kolunun sahnelediği bir oyunda ülkenin o dönemdeki güçlü başbakanı ve Muhafazakar Parti lideri Margaret Thatcher'ı canlandırmıştı.
Felsefe, politika ve iktisat okuduğu Oxford Üniversitesi'nde önce Liberal Demokratların daha sonra Muhafazakarların saflarında aktif olarak öğrenci siyasetine katıldı.
Mezun olduktan sonra Shell ve Cable and Wireless gibi şirketlerin muhasebe bölümlerinde çalıştı ama kalbi hep politikadaydı.
2001 ve 2005 seçimlerinde aday olduğu halde parlamentoya seçilemediyse de 2006 yılında Londra'nın Greenwich ilçesinde belediye meclisine girmeyi başardı. 2008 yılında aynı zamanda Reform adlı ortanın sağındaki düşünce kuruluşunun başkan yardımcılığını yürüttü.
Devletin genişlemesine karşı 'gerçek bir kapitalist'
Sonunda 2010 yılında milletvekili seçilerek parlamentoya giren ve Britannia Unchained (Zincirlerinden Kurtulan Britanya) adlı kitabın yazarlarından biri olan Truss, Muhafazakâr Parti'de serbest piyasa ekonomisinin en güçlü savunucularından biri olarak biliniyor.
Hayranlarının "kabinedeki gerçek bir kaç kapitalistten biri" diye övgüyle söz ettiği Truss'ın örneğin geçen hafta hükümetin açıkladığı sosyal güvenlik primlerini yükseltme adımına itiraz ettiği duyulmuştu. Bu hafta da bir konuşmasında Muhafazakar Parti'nin "devleti ölçüsüzce büyütmek" yerine "özel girişimciliği kucaklaması" gerektiğini savunan bir konuşma yaptı.
Hızlı yükseliş hikayesi
Liz Truss, milletvekili seçildikten yalnızca iki yıl sonra 2012'de eğitimden sorumlu bakan yardımcısı olarak kabineye girdi.
2016 yılında Theresa May başbakanlığındaki Muhafazakar Parti hükümetinde Adalet Bakanı oldu. Bir yıl sonra hükümetin ekonomik programının kalbi sayılan Hazine Başmüsteşarlığına getirildi.
2019 yılında Boris Johnson'un başbakan olduğu seçimlerden sonra Truss kabinede ülkenin ticaret potansiyellerini dünyaya tanıtmaya odaklı bir görev olan uluslararası ticaretten sorumlu bakanlığa getirilmişti.
Bu görevdeki iki yılı boyunca Brexit sonrası İngiltere'nin küresel düzendeki yerini tarif konusunda ustalaştı. İmzasını attığı her bir ticaret anlaşmasını ilan ederken, çoşkulu milliyetçi tutumunu hissettirdi.
ABD ile ilişkiler
Truss'ın yeni dışişleri bakanı olarak ilk gezisine gelecek hafta çıkması ve Başbakan Boris Johnson'a New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında eşlik etmesi bekleniyor.
Üst düzey Muhafazakâr Parti politikacıların Guardian'a verdikleri bilgiye göre seyahatin gündeminin ilk sıralarında, Afganistan'dan geri çekiliş sırasında Biden yönetimi tarafından bilgilendirilmediğini hisseden İngiltere'nin, ABD ile ilişkileri yeniden güçlendirme hedefi olacak.
Muhafazakar Parti çevrelerinde ayrıca Truss'ın, yakınlarda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde izlenen politikaya yönelik açıkça eleştirel bazı konuşmalarına da işaret edilerek, Çin'le ilişkiler konusunda da daha "şahin" bir çizgi izleyebileceği beklentisi dile getiriliyor.
Boris Johnson'un potansiyel rakiplerinden
Muhafazakâr Parti kulislerinde Boris Johnson'un, Muhafazakâr Parti'nin müstakbel lider adayları arasında adı geçen birini kabinenin en önemli dört bakanlığından birine getirmesine şaşıranlar da oldu.
Bunun Truss'a diplomatik sorumluluklar vererek belki de iç politikadaki etkisini azaltmaya yönelik olabileceğini düşünenler de var.
Truss dışişleri bakanlığının yanı sıra, daha önce getirilmiş olduğu Kadınlar ve Eşitlik'ten sorumlu bakan yardımcılığı rolünü de sürdürecek. Parti içinde, dışişleri bakanlığının sorumluluğunu taşırken bu görevin hakkını veremeyeceğini söyleyenler de var.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Liz Truss, destekçileri tarafından "Gerçek bir kapitalist" olarak övülüyor/liz-truss-destekcileri-tarafindan-gercek-bir-kapitalist-olarak-ovuluyor-3193620
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!