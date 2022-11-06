İngiltere Premier Lig'in 15. haftasının kapanış maçında Liverpool, Tottenham'ı 2-1 yendi.

Haftaya 3. sırada başlayan Tottenham, son 5 karşılaşmasının 3'ünü kaybeden Liverpool'u ağırladı.

Liverpool, Salah'ın 11 ve 40. dakikada attığı gollerle mücadeleyi kazandı. Tottenham'ın golünü 70. dakikada Kane kaydetti.

Bir maç eksiği bulunan Liverpool 19 puanla 8. sıraya çıktı. 26 puanda kalan Tottenham ise 4. sıraya düştü.