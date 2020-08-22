Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Liverpool, hazırlık maçında Stuttgart'la karşı karşıya geldi.

15. dakikada Roberto Firmino, 39. dakikada Naby Keita'nın golleriyle 2-0 öne geçen Liverpool 68. dakikada Brewster'ın golüyle sahadan 3-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, 12 Eylül'de başlayacak sezonun ilk haftasında evinde Leeds United ile karşılaşacak.