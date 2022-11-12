Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool, sahasında Southampton'ı konuk etti.

6. dakikada Roberto Firmino gol perdesini açarken Southampton 9'da Adams'ın golüyle yanıt verdi.

21. dakikada bu kez Darwin Nunez'le gol bulan Liverpool yeniden öne geçti.

42. dakikada bir kez daha sahne alan Nunez skoru 3-1'e getirdi.

Bu sezonki altıncı galibiyetini alan Liverpool, puanını 22'ye yükseltirken Southampton ise haftayı 12 puanla noktaladı.