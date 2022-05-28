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Liverpool Real Madrid final maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Şampiyonlar Ligi finali Liverpool Real Madrid maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?

Liverpool Real Madrid final maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Şampiyonlar Ligi finali Liverpool Real Madrid maçı şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali beklenen gün geldi çattı. Liverpool ile Real Madrid, bu akşam oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinde kozlarını paylaşacak. Dev final öncesi nefesler tutulurken Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Liverpool Real Madrid final maçı canlı yayın kanalı belli oldu. İşte, mücadeleye ilişkin son gelişmeler

28.05.2022 - 11:50 | Güncelleme: ABONE OL

  • Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, Liverpool ile Real Madrid bugün kozlarını paylaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı, bu akşam Fransa'nın başkenti Paris'teki i Stade de France'ta oynanacak. 2022 Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım sürerken Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, Real Madrid Liverpool maçı saat 22.00'de başlayacak. Peki, Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi şifreli mi olacak? İşte, mücadeleye ilişkin detaylar ve Liverpool Real Madrid maçı muhtemel 11'leri

  • MUHTEMEL 11'LER

    Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mane, Diaz

    Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr

  • LIVERPOOL REAL MADRID FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, İngiltere'nin Liverpool takımı ile İspanyol ekibi Real Madrid, bugün TSİ 22.00'de Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta karşılaşacak. 

    Mücadele Exxen ve TV 8.5'tan şifresiz olarak ekranlara gelecek.

  • 3. LIVERPOOL - REAL FİNALİ

    Daha önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak düzenlenen, 1992-93 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvanın tarihinde 3. kez Real Madrid-Liverpool finali oynanacak.

    Taraflar arasındaki ilk final karşılaşması, 1981'de Paris'te yapıldı. Alan Kennedy'nin 81. dakikadaki golüyle mücadeleyi 1-0 kazanan Liverpool, kupayı müzesine götürdü. Fakat Real Madrid 2018'de rövanşı aldı. Madrid ekibi, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki finalden Bale'in (2) ve Benzema'nın golleriyle 3-1 galip ayrıldı.

    1981'deki Liverpool maçı, Real Madrid'in kaybettiği son Şampiyonlar Ligi finali oldu. Real, o karşılaşmadan sonra çıktığı 7 finali (1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018) de kazandı.

  • SON RANDEVU GEÇEN YIL

    İki takım son olarak 2020-21 sezonu Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya geldi. Real Madrid, Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanan ilk ayağı 3-1 kazandı. Liverpool'un sahası Anfield Stadı'ndaki rövanş maçı ise 0-0 bitti.

    Şampiyonlar Ligi 2014-15 sezonu gruplarında Real Madrid, deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 3-0, sahasındaki müsabakayı da 1-0 kazandı.

    Şampiyonlar Ligi 2008-09 sezonundaki son 16 turu eşleşmesinde tur atlayan taraf ise Liverpool oldu. İngiliz ekibi, deplasmandaki ilk maçtan 1-0, evindeki rövanştan da 4-0 galip ayrıldı.

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