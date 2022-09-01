Liverpool, Premier Lig'in beşinci haftasında Newcastle United'u ağırladı.

Konuk ekip 38'de Alexander Isak'ın attığı golle 1-0 öne geçti de devreyi de önde tamamladı.

Liverpool aradığı golü 61'de buldu. Muhammed Salah'ın pasında Firmino skora dengeyi getirdi.

Mücadelede 90+8 oynanırken sahneye bu kez Fabio Carvalho çıktı. Yine Salah'ın hazırladığı pozisyonda Liverpool'a 3 puanı getiren isim oldu.

Bu sonuçla ikinci galibiyetini alan Liverpool puanını 8'e yükseltirken Newcastle United ise 6 puanda kaldı.