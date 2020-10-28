Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda ikinci hafta maçında Liverpool ile Midtjylland karşılaştı... Anfield'daki maçı evsahibi ekip 2-0 kazandı. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri; 55'te Jota ve 90'da Salah (penaltı) kaydetti.

Midtjylland ağlarını havalandıran Jota, Liverpool tarihinin 10,000. golünü kaydetti. Liverpool'un 10 bininci resmi maç golünü atan Diogo Jota, bunu kulüp tarihindeki ilk golden 128 yıl sonra kaydetti (Eylül 1892).

İngiliz ekibi bu galibiyetle grupta puanını 6'ya yükseltti. Danimarka temsilcisi ise puanla tanışamadı.

GECENİN SONUÇLARI

İkinci hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayern Münih (Almanya): 1-2

Atletico Madrid (İspanya) - Salzburg (Avusturya): 3-2

B Grubu:

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Inter (İtalya): 0-0

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Real Madrid (İspanya): 2-2

C Grubu:

Porto (Portekiz) - Olympiakos (Yunanistan): 2-0

Olympique Marsilya (Fransa) - Manchester City (İngiltere): 0-3

D Grubu:

Atalanta (İtalya) - Ajax (Hollanda): 2-2

Liverpool (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka): 2-0