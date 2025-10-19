Liverpool- Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla sürerken, haftanın en çok merak edilen karşılaşmalarından biri futbolseverleri bekliyor. Ligin köklü iki devi Liverpool ile Manchester United, büyük rekabete sahne olacak bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Anfield'da oynanacak bu dev maçta ev sahibi Liverpool, yıldız oyuncularının önderliğinde sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Kırmızı Şeytanlar ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki, Liverpool - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
- 1
Liverpool ile Manchester United arasında oynanacak dev karşılaşma için geri sayım başladı. Premier Lig’in en büyük rekabetlerinden birine sahne olacak bu mücadele, futbol tutkunlarının ilgi odağında. Taraftarlar, maçın yayınlanacağı kanal ve başlama saatine kilitlenmiş durumda. Kırmızı Şeytanlar, zorlu Anfield deplasmanından avantajlı bir skorla dönmeyi hedeflerken, Liverpool ise taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. İşte, dev maçın yayın saati ve ekranlara geleceği kanal bilgileri...
- 2
LİVERPOOL- MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?
Liverpool- Manchester United maçı 19 Ekim Pazar (bugün) 18.30'da oynanacak.
- 3
LİVERPOOL- MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
Anfield'da oynanacak zorlu mücadele beIN Sports 3'den canlı yayınlanacak.
-
- 4
LİVERPOOL MUHTEMEL 11
Mamardashvili, Bradley, Konate, Van dijk, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Gakpo, Isak
- 5
MANCHESTER UNİTED MUHTEMEL 11
Lammens, Yoro, De Light, Shaw, Dalot, Ugarte, Fernandes, Dorgu, Mbeumo, Mount, Sesko