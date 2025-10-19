Liverpool ile Manchester United arasında oynanacak dev karşılaşma için geri sayım başladı. Premier Lig’in en büyük rekabetlerinden birine sahne olacak bu mücadele, futbol tutkunlarının ilgi odağında. Taraftarlar, maçın yayınlanacağı kanal ve başlama saatine kilitlenmiş durumda. Kırmızı Şeytanlar, zorlu Anfield deplasmanından avantajlı bir skorla dönmeyi hedeflerken, Liverpool ise taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. İşte, dev maçın yayın saati ve ekranlara geleceği kanal bilgileri...