STAT: Anfield

SAAT: 18.30

YAYIN: beIN Sports 3

HAKEM: Anthony Taylor

LIVERPOOL: Alisson, Milner, Gomez, Van Dijk, Robertson, Thiago Alcantara, Fabinho, Harvey Eliott, Salah, Jota, Firmino

YEDEKLER: Kelleher, Tsimikas, Bajtecic Maquieira, Nathaniel Phillips, Alexander-Arnold, Henderson, Curtis Jones, Fabio Carvalho, Darwin Nunez

TEKNİK DİREKTÖR: Jürgen Klopp

MANCESTER CITY: Ederson, Cancelo, Dias, Akanji, Ake, Rodri, İlkay, De Bruyne, Bernardo Silva, Foden, Haaland

YEDEKLER: Ortega, Laporte, Palmer, Lewis, Wilson-Esbrand, Grealish, Mahrez, Alvarez, Sergio Gomez

TEKNİK DİREKTÖR: Pep Guardiola

Manchester City ile oynadığı son beş Premier Lig maçını kazanamayan Liverpool (3B 2M), bu rekabet tarihinde daha uzun bir galibiyet hasreti yaşamadı.

Liverpool'a konuk olduğu son iki lig maçını kaybetmeyen Manchester City (1G 1B), Aralık 1992'den bu yana üst üste üç ziyaretinden puan çıkaramıyor.

Manchester City ile oynadığı son dört resmi maçta da 2+ gol atan Liverpool (2G 2B), Pep Guardiola'nın çalıştırdığı takımlar karşısında üst üste beş maçta bunu başaran ilk ekip olmak istiyor.

Liverpool'a konuk olduğu son iki Premier Lig maçında da gol atan Phil Foden, Andy Cole ve Christian Benteke'nin ardından bu deplasmanda üst üste üç karşılaşmada fileleri havalandıran üçüncü isim olabilir.

Premier Lig kariyerinde dokuz maçı bulunan Erling Haaland, şimdiden ilk 10 karşılaşmasında en fazla gol atan (15) ve gol katkısı yapan (18) oyuncu olmayı garantiledi. Lig tarihinde herhangi 10 maçlık bir süreçte en fazla gol sevinci yaşayan isim, Ekim-Aralık 2013 arasında 16 gol kaydeden Luis Suarez.