Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2027 sezonu sonuna kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Charlton Athletic'ten 2015 yılında transfer edilen oyuncu, Liverpool formasıyla 142 karşılaşmada görev aldı.

Uzun süreli sakatlık sorunları da yaşayan Gomez, İngiltere Milli Takımı'nda ise 11 karşılaşmada forma giydi.