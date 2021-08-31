Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusunun kontrat süresinin 2025 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Liverpool'da 2011 yılından bu yana forma giyen Henderson, 394 karşılaşmada görev alırken, 30 gole imza attı.

Henderson, İngiltere Milli Takımı'nda ise 64 maçta görev aldı.