Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol İngiltere

Liverpool, galibiyet serisini 7 maça çıkardı

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Leicester City'yi 3-0 mağlup ederek, art arda 7. galibiyetini aldı.

Giriş: 16.05.2023 - 00:26 | Güncelleme: ABONE OL
Liverpool, galibiyet serisini 7 maça çıkardı
AA

Ligin 36. haftasında, ilk 4 arasına girerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesini sürdüren Liverpool, kümede kalmayı hedefleyen Leicester City'ye King Power Stadı'nda konuk oldu.

Konuk ekip, 33. ve 36. dakikalarda Curtis Jones ve 71. dakikada Trent Alexander-Arnold'un ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 yendi. Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, üç golün de asistini yaptı.

Ligde galibiyet serisini 7 maça çıkaran Liverpool, 65 puanla beşinci sıradaki yerini korudu ve üstünde yer alan Newcastle United ve Manchester United ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. 30 puanlı Leicester City ise 19. sırada kaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
2. turda kimler oy kullanabilir?
2. turda kimler oy kullanabilir?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde il il sonuçlar
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde il il sonuçlar
CHP'li Adıgüzel görevden ayrıldı
CHP'li Adıgüzel görevden ayrıldı
2023 KPSS başvuruları başlıyor!
2023 KPSS başvuruları başlıyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.