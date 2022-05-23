İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Liverpool, Fabio Carvalho'nun bu yaz kulübe katılacağını doğruluyor." denildi.

Açıklamada, Premier Lig'e yükselen Fulham'dan transfer edilen 19 yaşındaki futbolcunun, 1 Temmuz'da resmi olarak Liverpool'a katılacağı belirtildi.

Carvalho, Fulham'ın bu sezon Premier Lig'e yükselmesine 36 maçta 10 gol atarak katkı verdi.